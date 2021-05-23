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Переможець Євробачення 2021 порвав штани на сцені: курйозне відео з солістом Måneskin
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Учасник італійської групи Måneskin Давид Даміано порвав штани під час святкування своєї перемоги на Євробаченні 2021. Курйозний момент потрапив на відео.
На кадрах видно, як музиканти радіють перемозі на пісенному конкурсі і скачуть по сцені. У якийсь момент соліст гурту Måneskin Давид Даміано лягає на сходинки, а у цей момент басистка Вікторія Де Анжеліз вказує на дірку в його штанях. У відповідь на це артист встає і розтягує дірку ще більше.
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"Коли ти такий рок-н-рольний, твої штани розколюються", – жартівливо прокоментували ролик Måneskin.
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