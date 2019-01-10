Переможець Євробачення 2017 змінився до невпізнання

Португалець Сальвадор Собрал вирішив кардинально змінити свою зовнішність. Тепер його не впізнати!

Майже підлітковий образ ніжного юнака Сальвадора Собрала з довгим волоссям змінився на ефектну зовнішність південного мачо.

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Відомо, що співак переніс складну операцію на серці. Тепер, після довгого періоду реабілітації, співак наважився повернутись на сцену.

Треба відзначити, що його зовнішній вигляд цілком підкреслює його внутрішній стан. Виглядати португалець став набагато ефектніше. У соціальних мережах з'явилися нові фотографії, на яких Сальвадор хизується короткою стрижкою і відпущеною бородою.

"Сьогодні я інший, перегорнув сторінку. Для мене довге волосся, яке я носив, пов'язане з минулим, а з новою стрижкою я відчуваю себе свіжіше, легше", – сказав Сальвадор в одному з недавніх інтерв'ю.

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