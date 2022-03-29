Переможець шоу Х-Фактор воює за Україну в теробороні

Ми дуже пишаємося усіма та кожним, хто зараз обороняє Україну від окупантів. Так, до лав територіальної оборони долучаються все більше й більше зірок шоубізнесу. Один із них – Михайло Панчишин.

Переможець восьмого сезону шоу X-фактор ще 26 лютого долучився до лав ТрО. У своєму інстаграмі він розповів, що не міг просто так сидіти та дивитися, як російські найманці нападають на його Батьківщину.

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Так, 24-річний виконавець став частиною спецпідрозділу ЗСУ. Зараз він бере участь у боях у Київській області, а також активно публікує у мережі фото себе та своїх побратимів.

Співак наголошує на тому, що війна торкнулася його ще 8 років тому. Тоді його брат Петро вирушив на схід, щоб захищати Україну. А тепер він вирішив замінити мікрофон на автомат, щоб боронити свою Батьківщину.

Це наш дім, це наші сім'ї, це наше життя, яке ми обов'язково відстоїмо, – наголосив він.

До слова, пліч-о-пліч Київщину обороняє з Михайлом ще й відомий український режисер Іоанн Зенків.

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