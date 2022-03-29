"Геть з України, м*скаль некрасивий!": потужну фразу Вєрки Сердючки перетворили на трек

Солістка українського гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна наклала легендарну цитату Вєрки Сердючки на повстанську мелодію. Слухайте, що з цього вийшло!

Відео інструменталістка розмістила у Facebook.

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Фраза з виступу Андрія Данилка в образі балерини Белли Куценко за 2004 рік набула нового звучання у 2022 році. Як зізнався сам Данилко, 18 років тому слова про м*скаля вирвали з контексту, однак у сучасних реаліях вони звучать недвозначно.

"Ця мініатюра була написана мною у 2004 році. Зрозуміло, що слова вирвані з контексту. Але сьогодні вони дійсно звучать абсолютно недвозначно. За великим рахунком, все, що робила Сердючка на сцені, мало якийсь сенс", – зазначив Данилко.

Даніела Заюшкіна зіграла на синтезаторі повстанську мелодію, поєднавши її з цитатою "балерини":

І ще один варіант пісні:

Оригінал відео:

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