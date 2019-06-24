Переможець отримує все: Білл Гейтс назвав свою найбільшу помилку

Бізнесмен і засновник Microsoft Білл Гейтс уміє визнавати свої помилки, тому без сорому розповів, про що найбільше шкодує за роки своєї кар'єри. Відповідь вас здивує!

Під час зустрічі з інвесторами Village Global підприємець Білл Гейтс, власний капітал якого перевищує 109,9 млрд доларів, розповів, що його великим промахом було те, що він дозволив Google купити та просунути Android. Саме ця операційна система є єдиним конкурентом iOS, яка працює на пристроях Apple.

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Ринки програмного забезпечення в світі, особливо операційних систем, працюють за принципом "переможець отримує все". Тому найбільшою своєю помилкою я вважаю те, що з якоїсь причини не домігся того, щоб Microsoft стала тим, чим є Android, – стандартною платформою для смартфонів не від Apple, – пояснив він.

Дивіться повний виступ Гейтса:

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