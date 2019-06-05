Білл Гейтс і Воррен Бафіт відпрацювали зміну у фастфуді: відео

Білл Гейтс і Воррен Бафіт, які є серед списку найбагатших людей на планеті, спробували відпрацювати зміну в закладі швидкого харчування як стажери. Робочий день мільярдерів знали на відео.

Засновник Microsoft Білл Гейтс і інвестор Воррен Бафіт відпрацювали зміну як стажери в одному із закладів фастфуду Dairy Queen. Їхній робочий день був знятий на відео, після чого Гейтс опублікував його на своєму каналі у YouTube.

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Спробувати себе в новій ролі мільярдери вирішили заради розваги, відвідавши до цього зібрання керівництва холдингу Berkshire Hathaway (фастфуд є його частиною), генеральним директором якого є Баффет.

Мільярдери стояли на касі, вітали клієнтів і продавали їм страви закусочної. Працівник кафе критично поставився до старання Гейтса і Баффета, відзначивши заслуги і недоліки.

Білл непогано справлявся на касі, а Воррен добре привласнював його заслуги. Але в цілому я б їх найняв, – зазначив він.

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