Переможець Голос країни 9 сезон: стало відомо, хто переміг у шоу

Фінал Голосу країни 9 уже завершився, і ми знаємо, хто переміг у головному вокальному шоу України! Четверо суперфіналістів боролися за глядацькі голоси, але переможець – тільки один. Дізнайтеся, хто виборов перемогу у дев'ятому сезоні Голосу.

За омріяну перемогу у фіналі шоу Голос країни 8 змагалися Оксана Муха, з команди Дана Балана, підопічна Потапа Карина Арсентьєва, представниця команди Дмитра Монатіка – Вікторія Олійник та Андрій Хайат з Тіною Кароль.

До слова: Голос країни 9 сезон – ФІНАЛ: ефектні відео останнього прямого ефіру

Після ефектних виступів у фіналі шоу глядачі зробили свій вибір. Так, за допомогою телефонного та смс-голосування визначився головний голос України. Здобула перемогу у вокальному проекті Оксана Муха.

Переможець проекту Голос країни 9 отримує трикімнатну квартиру у Києві

Як Оксана Муха боролася за перемогу у Голосі країни 9 – ефектні виступи:

Читайте також: Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте