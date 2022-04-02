Переможе Україна! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти щодо зміни Державного Гімну

У Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України. Читайте далі та ознайомтеся з новими варіантами тексту.

Мова йде про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний Гімн України" (№7162) (ініціатор законопроєкту – Людмила Буймістер) та альтернативний до нього законопроєкт з аналогічною назвою, №7162-1 (ініціатори – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу).

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У пояснювальній записці автори зазначають, що ухвалення їхнього законопроєкту та викладення Державного Гімну України в новій редакції "ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захист незалежності".

У варіанті законопроєкту від Людмили Буймістер пропонують такі зміни двох перших рядків куплету Державного Гімну України:

Замінити слова "Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля." на такі – "Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля."

У варіанті законопроєкту від Івана Юнакоа та Георгія Мазурашу пропонують такі зміни тексту Державного Гімну України:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об'єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

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