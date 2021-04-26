Переможці ОСКАР 2021: названі найкращі фільми та актори року

93-я церемонія вручення премії Оскар пройшла у ніч з 25 на 26 квітня 2021 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих акторів та стрічки. До вашої уваги список переможців, хто виграв найпрестижнішу статуетку у світі кіно!

У Лос-Анджелесі відбулась 93-я церемонія вручення Оскара 2021, яку через пандемію довелось перенести з лютого на 25 квітня.

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Але це не єдині зміни, які відбулись прийняти Американській кіноакадемії, адже кількість категорій скоротилась з 24 до 23: премії за "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об'єднали в одну. Також церемонія нагородження знову відбулась офлайн із дотриманням усіх правил безпеки. Хто ж отримав звання найкращих у кінематографі у 2021 році?

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2021

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:

Батько

Юда і Чорний Месія

Манк

Мінарі

Земля кочівників

Перспективна дівчина

Звук металу

Суд над чиказькою сімкою

Oscar winner Yuh-Jung Youn and her new best friend.



Photo by @QUILLEMONS for @VanityFair pic.twitter.com/Q8N4T9vBng — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:

Томас Вінтерберг (Ще по одній)

Девід Фінчер (Манк)

Лі Ісаак Чун (Мінарі)

Хлої Чжао (Земля кочівників)

Емеральд Феннелл (Перспективна дівчина)

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:

Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)

Андра Дей (США проти Біллі Голідей)

Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)

Френсіс Мак-Дорманд (Земля кочівників)

Кері Малліган (Перспективна дівчина)

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:

Різ Ахмед (Звук металу)

Чедвік Боузман (посмертно) (Ма Рейні: Мати блюзу)

Ентоні Хопкінс (Батько)

Гері Олдмен (Манк)

Стівен Ян (Мінарі)

НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:

Марія Бакалова (Борат 2)

Гленн Клоуз (Сільська елегія)

Олівія Колман (Батько)

Аманда Сайфред (Манк)

Юн Ю Чжун (Мінарі)

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:

Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)

Деніел Калуя (Юда і Чорний Месія)

Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Маямі)

Пол Рейсі (Звук металу)

Лейкіт Стенфілд (Юда і Чорний Месія)

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:

Ще по одній (Данія)

Колектив (Румунія)

Куди ти йдеш, Аїдо (Боснія і Герцеговина)

Краща пора (Китай, Гонконг)

Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)

НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:

Борат 2

Батько

Земля кочівників

Одна ніч у Маямі

Білий тигр

НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:

Перспективна дівчина

Мінарі

Юда і Чорний Месія

Звук металу

Суд над чиказькою сімкою

НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:

Манк

Земля кочівників

Новини з усього світу

Суд над чиказькою сімкою

Юда і Чорний Месія

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:

Уперед

Подорож на Місяць

Баранчик Шон: Фермагеддон

Душа

Вовча варта

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:

Колектив

Табір калік

Агент кротів

Мій учитель – восьминіг

Час

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

Колетт

Концерт – це розмова

Не розділяти

Голодна палата

Пісня про кохання для Латаші

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

Нора

Геніальні локуси

Якщо щось трапиться, я тебе люблю

Опера

Так-люди

НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:

Батько

Земля кочівників

Перспективна дівчина

Звук металу

Суд над чиказькою сімкою

НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:

Любов і монстри

Опівнічне небо

Мулан

Айван, єдиний і неповторний

Тенет

НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:

Емма

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Мулан

Пригоди Піноккіо

НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:

Емма

Сільська елегія

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Пригоди Піноккіо

НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:

Батько

Ма Рейні: Мати блюзу

Манк

Новини з усього світу

Тенет

НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:

Грейхаунд

Манк

Новини з усього світу

Душа

Звук металу

НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:

Speak Now — Одна ніч у Маямі

Io Sì (Seen) — Життя попереду

Husavik (My Hometown) — Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги

Fight for You — Юда і Чорний Месія

Hear My Voice — Суд над чиказькою сімкою

Найкращий саундтрек:

П'ятеро однієї крові

Манк

Мінарі

Новини з усього світу

Душа

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