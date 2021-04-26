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Переможці ОСКАР 2021: названі найкращі фільми та актори року

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Список переможців Оскар 2021 - фото 1
Список переможців Оскар 2021

93-я церемонія вручення премії Оскар пройшла у ніч з 25 на 26 квітня 2021 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих акторів та стрічки. До вашої уваги список переможців, хто виграв найпрестижнішу статуетку у світі кіно!

У Лос-Анджелесі відбулась 93-я церемонія вручення Оскара 2021, яку через пандемію довелось перенести з лютого на 25 квітня.

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Але це не єдині зміни, які відбулись прийняти Американській кіноакадемії, адже кількість категорій скоротилась з 24 до 23: премії за "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об'єднали в одну. Також церемонія нагородження знову відбулась офлайн із дотриманням усіх правил безпеки. Хто ж отримав звання найкращих у кінематографі у 2021 році?

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2021

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:

  • Батько
  • Юда і Чорний Месія
  • Манк
  • Мінарі
  • Земля кочівників
  • Перспективна дівчина
  • Звук металу
  • Суд над чиказькою сімкою

НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:

  • Томас Вінтерберг (Ще по одній)
  • Девід Фінчер (Манк)
  • Лі Ісаак Чун (Мінарі)
  • Хлої Чжао (Земля кочівників)
  • Емеральд Феннелл (Перспективна дівчина)

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:

  • Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
  • Андра Дей (США проти Біллі Голідей)
  • Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
  • Френсіс Мак-Дорманд (Земля кочівників)
  • Кері Малліган (Перспективна дівчина)

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:

  • Різ Ахмед (Звук металу)
  • Чедвік Боузман (посмертно) (Ма Рейні: Мати блюзу)
  • Ентоні Хопкінс (Батько)
  • Гері Олдмен (Манк)
  • Стівен Ян (Мінарі)

НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:

  • Марія Бакалова (Борат 2)
  • Гленн Клоуз (Сільська елегія)
  • Олівія Колман (Батько)
  • Аманда Сайфред (Манк)
  • Юн Ю Чжун (Мінарі)

НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:

  • Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)
  • Деніел Калуя (Юда і Чорний Месія)
  • Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Маямі)
  • Пол Рейсі (Звук металу)
  • Лейкіт Стенфілд (Юда і Чорний Месія)

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:

  • Ще по одній (Данія)
  • Колектив (Румунія)
  • Куди ти йдеш, Аїдо (Боснія і Герцеговина)
  • Краща пора (Китай, Гонконг)
  • Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)

НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:

  • Борат 2
  • Батько
  • Земля кочівників
  • Одна ніч у Маямі
  • Білий тигр

НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:

  • Перспективна дівчина
  • Мінарі
  • Юда і Чорний Месія
  • Звук металу
  • Суд над чиказькою сімкою

НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:

  • Манк
  • Земля кочівників
  • Новини з усього світу
  • Суд над чиказькою сімкою
  • Юда і Чорний Месія

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:

  • Уперед
  • Подорож на Місяць
  • Баранчик Шон: Фермагеддон
  • Душа
  • Вовча варта

НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:

  • Колектив
  • Табір калік
  • Агент кротів
  • Мій учитель – восьминіг
  • Час

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

  • Колетт
  • Концерт – це розмова
  • Не розділяти
  • Голодна палата
  • Пісня про кохання для Латаші

НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:

  • Нора
  • Геніальні локуси
  • Якщо щось трапиться, я тебе люблю
  • Опера
  • Так-люди

НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:

  • Батько
  • Земля кочівників
  • Перспективна дівчина
  • Звук металу
  • Суд над чиказькою сімкою

НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:

  • Любов і монстри
  • Опівнічне небо
  • Мулан
  • Айван, єдиний і неповторний
  • Тенет

НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:

  • Емма
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Мулан
  • Пригоди Піноккіо

НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:

  • Емма
  • Сільська елегія
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Пригоди Піноккіо

НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:

  • Батько
  • Ма Рейні: Мати блюзу
  • Манк
  • Новини з усього світу
  • Тенет

НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:

  • Грейхаунд
  • Манк
  • Новини з усього світу
  • Душа
  • Звук металу

НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:

  • Speak Now — Одна ніч у Маямі
  • Io Sì (Seen) — Життя попереду
  • Husavik (My Hometown) — Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги
  • Fight for You — Юда і Чорний Месія
  • Hear My Voice — Суд над чиказькою сімкою

Найкращий саундтрек:

  • П'ятеро однієї крові
  • Манк
  • Мінарі
  • Новини з усього світу
  • Душа

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