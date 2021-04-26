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Переможці ОСКАР 2021: названі найкращі фільми та актори року
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93-я церемонія вручення премії Оскар пройшла у ніч з 25 на 26 квітня 2021 року. Американська кіноакадемія оголосила найкращих акторів та стрічки. До вашої уваги список переможців, хто виграв найпрестижнішу статуетку у світі кіно!
У Лос-Анджелесі відбулась 93-я церемонія вручення Оскара 2021, яку через пандемію довелось перенести з лютого на 25 квітня.
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Але це не єдині зміни, які відбулись прийняти Американській кіноакадемії, адже кількість категорій скоротилась з 24 до 23: премії за "Найкращий звук" та "Найкращий звуковий монтаж" об'єднали в одну. Також церемонія нагородження знову відбулась офлайн із дотриманням усіх правил безпеки. Хто ж отримав звання найкращих у кінематографі у 2021 році?
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ ПРЕМІЇ ОСКАР 2021
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ:
- Батько
- Юда і Чорний Месія
- Манк
- Мінарі
- Земля кочівників
- Перспективна дівчина
- Звук металу
- Суд над чиказькою сімкою
НАЙКРАЩИЙ РЕЖИСЕР:
- Томас Вінтерберг (Ще по одній)
- Девід Фінчер (Манк)
- Лі Ісаак Чун (Мінарі)
- Хлої Чжао (Земля кочівників)
- Емеральд Феннелл (Перспективна дівчина)
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ:
- Віола Девіс (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Андра Дей (США проти Біллі Голідей)
- Ванесса Кірбі (Фрагменти жінки)
- Френсіс Мак-Дорманд (Земля кочівників)
- Кері Малліган (Перспективна дівчина)
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ:
- Різ Ахмед (Звук металу)
- Чедвік Боузман (посмертно) (Ма Рейні: Мати блюзу)
- Ентоні Хопкінс (Батько)
- Гері Олдмен (Манк)
- Стівен Ян (Мінарі)
НАЙКРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:
- Марія Бакалова (Борат 2)
- Гленн Клоуз (Сільська елегія)
- Олівія Колман (Батько)
- Аманда Сайфред (Манк)
- Юн Ю Чжун (Мінарі)
НАЙКРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:
- Саша Барон Коен (Суд над чиказькою сімкою)
- Деніел Калуя (Юда і Чорний Месія)
- Леслі Одом-молодший (Одна ніч у Маямі)
- Пол Рейсі (Звук металу)
- Лейкіт Стенфілд (Юда і Чорний Месія)
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ:
- Ще по одній (Данія)
- Колектив (Румунія)
- Куди ти йдеш, Аїдо (Боснія і Герцеговина)
- Краща пора (Китай, Гонконг)
- Людина, яка продала свою шкіру (Туніс)
НАЙКРАЩИЙ АДАПТОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ:
- Борат 2
- Батько
- Земля кочівників
- Одна ніч у Маямі
- Білий тигр
НАЙКРАЩИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ:
- Перспективна дівчина
- Мінарі
- Юда і Чорний Месія
- Звук металу
- Суд над чиказькою сімкою
НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА:
- Манк
- Земля кочівників
- Новини з усього світу
- Суд над чиказькою сімкою
- Юда і Чорний Месія
НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ:
- Уперед
- Подорож на Місяць
- Баранчик Шон: Фермагеддон
- Душа
- Вовча варта
НАЙКРАЩИЙ ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ:
- Колектив
- Табір калік
- Агент кротів
- Мій учитель – восьминіг
- Час
НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
- Колетт
- Концерт – це розмова
- Не розділяти
- Голодна палата
- Пісня про кохання для Латаші
НАЙКРАЩИЙ АНІМАЦІЙНИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ:
- Нора
- Геніальні локуси
- Якщо щось трапиться, я тебе люблю
- Опера
- Так-люди
НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ:
- Батько
- Земля кочівників
- Перспективна дівчина
- Звук металу
- Суд над чиказькою сімкою
НАЙКРАЩІ СПЕЦЕФЕКТИ:
- Любов і монстри
- Опівнічне небо
- Мулан
- Айван, єдиний і неповторний
- Тенет
НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ:
- Емма
- Ма Рейні: Мати блюзу
- Манк
- Мулан
- Пригоди Піноккіо
НАЙКРАЩИЙ ГРИМ І ЗАЧІСКИ:
- Емма
- Сільська елегія
- Ма Рейні: Мати блюзу
- Манк
- Пригоди Піноккіо
НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА:
- Батько
- Ма Рейні: Мати блюзу
- Манк
- Новини з усього світу
- Тенет
НАЙКРАЩИЙ ЗВУК:
- Грейхаунд
- Манк
- Новини з усього світу
- Душа
- Звук металу
НАЙКРАЩА ОРИГІНАЛЬНА ПІСНЯ:
- Speak Now — Одна ніч у Маямі
- Io Sì (Seen) — Життя попереду
- Husavik (My Hometown) — Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги
- Fight for You — Юда і Чорний Месія
- Hear My Voice — Суд над чиказькою сімкою
Найкращий саундтрек:
- П'ятеро однієї крові
- Манк
- Мінарі
- Новини з усього світу
- Душа
Читайте також: Ентоні Хопкінс став найстаршим номінантом Оскара у категорії Кращий актор
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