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Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом

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Оптична ілюзія з орангутангом - фото 1
Оптична ілюзія з орангутангом / naturettl

Оголошено переможця міжнародного фотоконкурсу Nature TTL Photographer of the Year 2021. Цього року найкращим знімком дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом – робота канадського фотографа Томаса Віджаяна.

Так, обман зору на цьому знімку спантеличив мережу. У кадрі мавпа лізе по дереву ніби вниз головою.

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Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462133

Те, що здається небом, насправді – відображення хмар у воді, яка оточує дерево. Фото під назвою "Світ перевернувся" було зроблено на острові Борнео.

Переможець конкурсу отримав приз в розмірі дві тисячі доларів. Всього було представлено понад вісім тисяч робіт.

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462127

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462128

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462129

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462130

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462131

Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом - фото 462132

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