Переможцем конкурсу фотографій дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом

Оголошено переможця міжнародного фотоконкурсу Nature TTL Photographer of the Year 2021. Цього року найкращим знімком дикої природи стала оптична ілюзія з орангутангом – робота канадського фотографа Томаса Віджаяна.

Так, обман зору на цьому знімку спантеличив мережу. У кадрі мавпа лізе по дереву ніби вниз головою.

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Те, що здається небом, насправді – відображення хмар у воді, яка оточує дерево. Фото під назвою "Світ перевернувся" було зроблено на острові Борнео.

Переможець конкурсу отримав приз в розмірі дві тисячі доларів. Всього було представлено понад вісім тисяч робіт.

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