Перемога України: Ярослава Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. У фіналі 22-річна українка захистила звання, яке вперше виборола у 2022 році.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх у неділю, 9 червня, перемогла на чемпіонаті Європи в Римі. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

До слова: Епічний фініш: скороходка Людмила Оляновська здобула медаль на Євро-2024

До фіналу жіночих стрибків у висоту пройшли дві українки: Ярослава Магучіх, а також Ірина Геращенко. Натомість на етапі кваліфікації виступи припинили ще дві українки – Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.

У змаганнях зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх підкорила висоту в 2,01 метра, випередивши у боротьбі за золоту медаль сербку Ангеліну Топич – 1,97 метра. Дніпрянка перемогла на континентальній першості вдруге поспіль.

Стрибки у висоту. Жінки, фінал

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.01 м Ангеліна Топич (Сербія) – 1.97 м Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м

22-річна Ярослава Магучіх стала третьою в історії стрибункою у висоту, яка завоювала більше двох нагород на чемпіонаті Європи.

Після виступу у кваліфікації українська стрибунка повідомила в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт, що мала пошкодження ноги, яке отримала на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Цікаво: Збірна України оголосила заявку на Євро-2024: список футболістів