Епічний фініш: скороходка Людмила Оляновська здобула медаль на Євро-2024

У перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики українка Людмила Оляновська виборола бронзову нагороду у змаганнях зі спортивної ходьби. Епічне відео з фінішу спортсменки вже облетіло мережу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

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7 червня у Римі розпочався чемпіонат Європи з легкої атлетики, який триватиме до 12 червня. Від збірної України на Євро-2024 поїхали 46 спортсменів у 24 видах програми.

У перший день змагань розігрували медалі у спортивній ходьбі на 20 км. Українка Людмила Оляновська на останніх метрах дистанції здобула бронзову нагороду, а заразом виконала олімпійський норматив на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Людмила Оляновська майже на самому фініші випередила іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка вже готувалася святкувати бронзову нагороду.

Люблю фініші на Олімпійських стадіонах. Що в Пекіні, де я виграла медаль чемпіонату світу, що зараз! – говорить Людмила Оляновська після фінішу. – Коли заходили в тунель, бачила, що іспанка не так і далеко. На стадіоні, за триста метрів до фінішу, розуміла, що можу її наздогнати, а за 150 уже була впевнена в цьому. Це було видно навіть по частоті рухів.

На перших місцях – італійки Антонелла Пальмізано (1 година 28 хвилин) та Валентіна Траплетті (1:28.37)

Щоб кваліфікуватися на Олімпійські ігри, потрібно було вкластися у час 1:29:20. Результат Людмили 1:28:49. Отже, вона не просто здобула медаль, а ще й поїде на Олімпіаду.

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