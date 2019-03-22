Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі

Фотограф розбирає звичайні речі до останнього гвинтика. Ось що в нього виходить у результаті!

Фотограф показав, з чого складаються звичні нам речі. Він поглянув усередину, щоб дізнатися, що ж там знаходиться.

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Тодд Маклеллан – фотограф з Канади. Він зробив серію незвичайних знімків, на яких він зобразив запчастини від різних речей. Тодд розібрав на частини фотоапарат, газонокосарка, тостер, годинник та інші предмети. Це дійсно чарівне видовище.

Також для своєї серії знімків "Things Come Apart" Тодд Маклеллан розбирає і розкладає в ідеальному порядку деталі.

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