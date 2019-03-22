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Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі

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Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 1

Фотограф розбирає звичайні речі до останнього гвинтика. Ось що в нього виходить у результаті!

Фотограф показав, з чого складаються звичні нам речі. Він поглянув усередину, щоб дізнатися, що ж там знаходиться.

І ще: Фотографу дивом вдалося зняти білих ведмедів на тлі заходу сонця

Тодд Маклеллан – фотограф з Канади. Він зробив серію незвичайних знімків, на яких він зобразив запчастини від різних речей. Тодд розібрав на частини фотоапарат, газонокосарка, тостер, годинник та інші предмети. Це дійсно чарівне видовище.
Також для своєї серії знімків "Things Come Apart" Тодд Маклеллан розбирає і розкладає в ідеальному порядку деталі.

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316121

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316122

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316123

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316124

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316125

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316126

Переміг гравітацію: митець розбирає предмети на маленькі деталі - фото 316127

До теми: Від Lady Gaga до Меган Маркл: художник перетворює зірок у персонажів мультиків

Джерело: todd mclellan
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