Перехід на літній час: як зміниться розклад руху поїздів

31 березня в Україні переводять годинники, тому Укрзалізниця внесла зміни до графіка руху трьох швидкісних потягів. Дізнайтесь, на які маршрути змінено розклад та де можна перевірити свій потяг.

У прес-центрі Укрзалізниці повідомили про те, що перехід на літній час, який пройду вже у неділю, 31 березня, вплине на зміну часу руху щонайменше трьох швидкісних потягів, серед яких № 764 Одеса – Київ, № 724 Київ – Харків та № 711 Костянтинівка – Київ. Тому залізничники радять уважно перевіряти час відправлення та прибуття на квитках.

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Як зміниться графік швидкісних поїздів Інтерсіті+:

№ 711 відправлятиметься з Костянтинівки о 16:20, до Києва прибуватиме о 23:05. Зупинки на на станціях Дружківка (16:31/16:32), Краматорськ (16:39/16:41), Слов’янськ (16:51/16:53), Лозова (17:50/17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Київська (19:43/19:45), Миргород (20:44/20:49) та Дарниця (22:49/22:51).

№ 724 відправлятиметься з Києва о 13:25, до Харкова прибуде о 18:13. Зупинки на станціях: Дарниця (13:43/13:45), Миргород (15:43/15:45), Полтава Київська (16:35/16:37).

№ 764 Одеса – Київ стартує з Одеси о 05:40 та прибуває до столиці України о 12:46. Зупинки на станціях Подільськ (07:42/07:43), Вапнярка (08:59/09:00), Жмеринка (09:54/09:56), Вінниця (10:30/10:32).

"Ознайомитися з скоригованим графіком руху швидкісних поїздів буде можливо на сайті філії "Українська залізнична швидкісна компанія" та АТ "Укрзалізниця". Для отримання необхідної інформації також можливо звернутися до довідкових бюро на залізничних вокзалах", – додають у прес-центрі.

Зміну розкладу руху потягів Укрзалізниці

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