Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники

Виявляється, не всі країни світу переводять годинники на літній або зимовий час. Дізнайтеся, чому Україна досі це робить.

Вже у ніч з суботи на неділю всі українці переводитимуть годинники на літній час. Виявляється, що тільки 26% світу підтримує цю традицію. Противагу їм, 161 країна вже позбулася цього звичаю й не змінює час двічі на рік. Приміром, Китай, Росія, Гвінея, Алжир, Афганістан, В'єтнам та інші, стрілки годинника вже не переводять.

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Цього року понад 80 країн світу перейдуть на літній час. Цікаво, що переводять годинники майже у всіх європейських державах. Проте ця традиція може протриматися ще не довго, адже Європарламент підтримав ініціативу скасувати обов'язковий перехід на зимовий або літній час. Вже після квітня 2019 влада у кожній країні ЄС зможе сама вирішувати, чи переводити годинник.

Перехід на літній та зимовий час в багатьох країнах світу здійснюється ще з початку 20 століття. Рішення про сезонну зміну часу в Україні прийняли 13 травня 1996 року. Є багато аргументів у підтримку цієї ідея, про більшість з них втратила свою актуальність у зв'язку з прогресом та розвитком світу.

Переводять годинник на літній час для того, щоб активність людей збігалася зі світловим днем, щоб люди раніше починали день й тому довше працювали. Також вважають, що перехід на літній час заощаджує електроенергію, адже при зміні часу люди менше використовують штучне освітлення. Це в теорії. А на практиці є дослідження, які спростовують цю інформацію, адже світ стрімко розвивається й штучне освітлення використовують ледь не 24/7.

Насправді все залежить від географічного розташування країни. Наприклад, екваторіальна Африка, Латинська Америка, Індонезія не використовують переведення годинників, адже вони знаходяться в екваторіальному поясі й не мають відчутних відмінностей в тривалості дня.

Зазвичай країни, які відмовляються від зміни час, обґрунтовують це "економічною недоцільністю".

Економічно обґрунтована зміна часу лише в проміжку географічних широт від 30 до 60 градусів. До речі, Україна перебуває у цій зоні. Проте успішність та результативність переведення годинників сумнівні, адже енергія заощаджується лише на 1-3%.

До теми: Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні