Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців

Вже понад 8 місяців триває повномасштабна війна, яку розгорнула росія. Скільки українців за продовження боротьби з загарбниками і скільки за перемовини – дізнавайтесь далі.

Російські окупанти продовжують атакувати міста України, однак це лише посилює бажання українців продовжувати боротись за рідну країну. Це підтверджують результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21-23 жовтня. Фахівці поцікавились думкою тисячі громадян з усіх областей, окрім АР Крим.

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З'ясувалось, що 86% опитаних за те, щоб продовжувати збройну боротьбу попри обстріли з боку загарбників. З них 71% повністю за, а 16% скоріше погоджуються з цією думкою.

Тим часом тільки 10% респондентів вважають, що потрібно піти на перемовини та навіть на поступки, щоб якомога швидше припинити атаки з боку окупантів.

Частка тих, хто готовий на перемовини збільшується з західних до східних областей, однак у всіх регіонах переважає думка, що збройний опір необхідний. Важливо додати, що на Сході за боротьбу виступають 69% опитаних, серед яких і мешканці Донецької та Харківської областей, що постійно є цілями для обстрілів з боку російських загарбників.

Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для росії було посіяти паніку, зневіру та примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як росія "блискучо" реалізовує свої цілі. Так, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори. Проте всенародний біль від втрат та руйнувань не залякує людей, а каналізується "у гнів і злість на ворогів". Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги, – зазначає заступник директор КМІС Антон Грушецький.

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