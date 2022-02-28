"Для безпеки": Google Maps заблокував деякі функції в Україні

В Google Maps забрали функції, які можуть зашкодити українцям / Isaac Mehegan on Unsplash

Google Maps заблокував в Україні дві функції, які мають допомогти українцям залишатись в безпеці у воєнний час. Тому не хвилюйтесь, якщо деякі інструменти карт не будуть відкликатись на запити.

У Google Maps прийняли рішення заблокувати для користувачів на території Україні дві функції, що надають інформацію у режимі реального часу, пише CNN. Такі зміни було внесено після консультацій з місцевими чиновниками, щоб підвищити рівень безпеки українців.

І ще: Як зберегти заряд смартфонів в укритті та за відсутності світла

До вимкнених потрапили функції щодо накладання трафіку у режимі реального часу на картах. Одна з них використовувалась для спостережень за конфліктом на відстані. Інша ж Live Busyness демонструвала, наскільки популярним у цей момент може бути це місце перебування.

Тим часом оновлення щодо трафіку на дорогах в Україні все ще доступні у режимі навігації Google Maps.

Edgar Moran on Unsplash

Читайте також: Що прямо зараз може зробити кожен українець