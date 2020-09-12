Перегони легендарних японських машин 90-х показали на відео

У мережі опублікували одну з серій популярного японського автомобільного шоу, зняту в 1991 році. Учасники епізоду змагаються в парному дрегрейсингу на злітно-посадковій смузі аеродрому.

На 90-ті роки минулого століття припав пік світової популярності всіляких автомобільних телешоу. Однак в Японії тему перегонів у ті роки практично звели в культ.

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В країну висхідного Сонця з'їжджалися найкращі пілоти і технічні фахівці, щоб взяти участь в гарячих заїздах на найлегендарніших автомобілях.

В опублікованому фрагменті представлені найбільш рідкісні і найдорожчі перегонові автомобілі, які можна було придбати в 1991 році. Серед учасників заїздів можна виділити Ferrari 348 і Testarossa, а також Porsche 964, 911 Turbo і 928 GT. Японію в перегонах представляють Nissan Skyline GT-R, Honda NSX, а також Toyota MR2 GT і Mazda RX-7 FC3S.

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