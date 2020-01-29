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Форсаж 9: трейлер і дата виходу нового фільму
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У мережі з'явився тизер до фільму Форсаж 9 (Fast and Furious 9), де знову можна буде насолодитись крутими машинами, які безпощадно розбивають головні герої. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Серія фільмів "Форсаж" набирає обертів, тож невдовзі на екранах вийде вже 9 стрічка. Дата виходу запланована на 22 травня.
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Сюжет майбутнього американського бойовика, який змушує глядачів страждати за кожною побитою тачкою, поки залишається у таємниці. Зате в мережі опублікували тизер-трейлер до новинки, де можна побачити, як Домінік з дружиною Летті та сином Брайаном спокійно живуть власним життям далеко від великого міста. А головним транспортом Домініка тепер є трактор, хоча в гаражі й ховається щось значно крутіше.
У головних ролях: Він Дізель, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Ludacris, Наталі Еммануель, Джон Сіна, Гелен Міррен і Шарліз Терон.
Форсаж 9, дивитись трейлер онлайн:
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