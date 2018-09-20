Перегляд цін на алкоголь сприятиме розвитку галузі, детінізації ринку та поповненню бюджет

Федерація роботодавців України звернулася до Уряду з проханням прискорити підписання та оприлюднення постанови КМУ "Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30 жовтня 2008 р. № 957".

Про це йдеться на сайті Федерації роботодавців України.

Ця постанова передбачає перегляд мінімальних цін на алкогольні напої. Нагадаємо, дану постанову було прийнято 5 вересня 2018 року на засіданні Кабміну. Зазначене коригування мінімальних цін є наслідком зміни складових ціни, таких як податки (ставки акцизного податку), вартість комплектуючих та сировини. Зокрема, з 1 січня 2018 року підвищено ставки акцизного податку на коньяк на 20 % з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100 % спирту. Вартість спирту для виробництва алкогольних напоїв зросла на 5,3% з 01.01.2018 р. Вартість склотари за 2017 рік збільшилася на 50%, комплектуючих – на 15% тощо.

Вчасний перегляд мінімальних цін на алкогольні напої дозволяє забезпечувати надходження до державного та місцевих бюджетів. Адже позбавляє суб’єктів господарювання, які мають на меті мінімізацію сплати податкових зобов’язань, можливості продавати алкоголь за ціною нижче витрат на їх виробництво, реалізацію та податки. Прийняття постанови підтримано основними національними виробниками алкогольної продукції, як такої, що створить сприятливі умови для забезпечення стабільності та зростання виробництва у галузі, збереження і створення нових робочих місць, насичення ринку якісною легальною продукцією, зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів, йдеться у зверненні ФРУ.

Експерти Федерації наголошують, що постанова дозволить збільшити надходження тільки від акцизного податку до бюджетів усіх рівнів на понад 1 млн грн щодня та сприятиме зменшенню нелегального сектору виробництва і реалізації алкогольної продукції.