Передається з покоління в покоління: співачка поділилася сімейним рецептом куті

18 січня у світі віряни відзначають Водохресний Святвечір. З цієї нагоди ми вирішили поділитися з вами рецептом куті – родзинки святкового столу – від сім'ї української співачки Катерини Малицької.

У кожній українській родині є свої традиційні страви практично не змінні багато століть, а у період Різдвяних свят основною стравою залишається – Кутя. В День другої Святої вечері, співачка Катерина Малицька поділилася одним з таких рецептів, який передався їй з покоління в покоління. Читайте його на Радіо MAXIMUM!

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Пропоную Вам рецепт від своєї бабусі. Я ще змалку чула про нього, а потім перейняла та почала готувати сама, – каже співачка.

Інгредієнти для куті:

300 грамів пшениці

Мак

Горіхи

Мед

Ваніль за бажанням

Приготування традиційної куті:

Подрібнені горіхи додаємо до вареної пшениці (можна варити до готовності, або ж залишити у гарячій воді на 2 – 3 години). Мак заливаємо окропом, потім зливаємо та перетираємо у макогоні. З'єднуємо його з пшеницею та горіхами, додаємо туди воду з медом та ванільним цукром. Готово!

Пікантності цій страві додає ваніль, яка розкриває ще краще смак маку, – ділиться артистка.

А ще вона розповідає, що важливим у процесі приготування є сам посил і чисті духовні помисли людини, яка готуватиме її. Саме 18 січня Катерина готуватиме кутю, зателефонує до бабусі, яка передала їй цей рецепт і за розмовою буде робити усі процеси.

Додамо, що ця інтерпретації куті виходить рідкою, не як "каша". Також важливо вибрати правильний сорт пшениці. Таким за родинним рецептом вид "Арнаутка".

Спробуйте і ви приготувати кутю за сімейним рецептом Катерини Малицької. Гарантуємо, вона стане справжньою окрасою вашого святкового столу!

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