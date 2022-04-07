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"Передайте всім": Комаров звернувся до українців, які повертаються у свої домівки
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Український журналіст Дмитро Комаров продовжує показувати жахливі наслідки нападу російських військових. Цього разу він звернувся до тих українців, які хочуть повернутись у свої домівки у містах, які зазнали атак окупантів.
Ведучий та журналіст Дмитро Комаров залишається на Київщині та на Чернігівщині, звідки розповідає про ситуацію в областях та моторошні наслідки кривавого вторгнення російських окупантів. Хоч зараз у містах і проводять зачистки, однак повертатись у свої домівки місцевим мешканцям досі небезпечно. Тому Комаров записав окреме звернення до українців на своєму профілі в інстаграмі.
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Важливо! Передайте всім. Правила поведінки на територіях, де були війська РФ. Абсолютно всім власникам будинків та квартир. Всім, у кого житло зруйновано. Волонтерам. Взагалі всім. Росіяни при відході дуже багато що замінували. Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброю, машини та навіть трупів, – наголосив журналіст.
За його словами, спецпідрозділ Патрульної поліції розмінував помешкання за день до того, як туди мають повернутись діти. Уважний сусід зайшов у помешкання та побачив гранату, а місцева мешканка покликала поліцію.
Найпримітивніше та найпростіше мінування – граната Ф-1. У нашому випадку росіяни придавили кришкою підвалу спусковий механізм на гранаті до сходів та кинули зверху стару шматку. Навіть знаючи, що дім заміновано, помітно не одразу. Замасковано просто, але добре. Чеки нема. Достатньо зачепити підвал чи шмату і через 3-4 секунди...Розліт уламків 200 метрів, – розповів Комаров.
У цій ситуації пощастило, що трапився і уважний сусід, і професіонали поряд. Тож журналіст попросив передати всім, хто повертається чи працює там, звідки тільки відійшли окупанти, дуже уважно перевіряти все, що тільки можливо.
Вхід у дім тільки перевірки спеціалістами. Дивіться під ноги, контролюючи кожен крок. Розтяжки бувають не лише на рівні ніг, а й на рівні грудей. Обережно у темних приміщеннях. Дуже обачно на траві. Не відкривайте наосліп двері, вікна. Не хапайте руками сумнівні предмети. Не чіпайте техніку, яку покинули росіяни: танки, БТР, БМП тощо. Особливо уважно з дітьми, яким все цікаво підняти та подивитись, – продовжив ведучий.
Важливо: території, де була російська армія, ще довго будуть дуже небезпечними для дітей! Тому поясніть їм, що таке і як виглядають міни, а також нагадайте правила базової обережності. Краще не тільки не брати все поспіль в руки, а й не гуляти у лісах та у парках поблизу дони бойових дій аж доти, доки не буде офіційної інформації про розмінування.
Також Комаров показав, який вигляд має "рускій мір" на Чернігівщині. Знищені житлові будинки, розгромлений весь район, наслідки ударів авіабомб – тут не залишилось жодної вцілілої будівлі:
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