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Перед самим фіналом: на Холостяк-11 повернулася ексучасниця шоу
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У шоу Холостяк-11 повернулася вибула учасниця. Вперше в історії проєкту в фіналі буде троє дівчат. Уже в наступному випуску холостяк вибере одну, якій зізнається у коханні.
Кінець одинадцятого випуску романтичного шоу Холостяк-11 став несподіваним. У проєкт повернулася 27-річна Юлія Бельченко "Зайка". Про це повідомили в інстаграмі реаліті.
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Бельченко (SMM-фахівець), яка залишила шоу в дев'ятому випуску, передала головному герою Міші записку, в якій попросила його про зустріч. Заливако вирішив поговорити з дівчиною. Зустріч проходила в залі, де відбулася перша вечірка сезону.
"Чутки, які ходили навколо мене, – це неправда. Ескортом я ніколи не займалася і не займаюся. Нічого темного в моєму минулому немає. Друге, що хочу тобі сказати: я дійсно хочу бути з тобою. Я тебе люблю! Просто хочу, щоб ти це знав. І я не чекаю зараз відповіді", – зізналася учасниця.
Міша, своєю чергою, зазначив: "Я настільки був шокований. Я думав, що мені почулося. До цього, як тільки заходили розмови про почуття, Юля відразу ховала погляд в іншу сторону. Сьогодні вона мені дивилася прямо в очі. Я їй повірив".
Це цікаво: Є сюжетна лінія: учасниця Холостяк-11 розповіла цікаві подробиці про проєкт
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