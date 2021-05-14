Холостяк 11 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукає Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 11 випуск романтичного проєкту!

В 11 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако залишив кількох дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим обраним, хто продовжить будувати з ним стосунки. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка? Битва за Михайла Заливако стала запеклою.

Холостяк 11 випуск 11 сезон: Хто вона – нова фаворитка?

Михайло Заливако познайомив трьох учасниць зі своїми батьками та друзями. Хто з дівчат змогла проявити себе з найкращого боку і сподобатися родині Михайла?

Холостяк 11 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 14.05.2021

Аніни плани на життя шокували друзів Михайла Перед тим, як привести Аню у свій будинок, Міша вирішив влаштувати чергове екстремальне побачення для дівчини, – пара вирушила на урок з тайського боксу. Після цього Михайло познайомив дівчину зі своїми близькими друзями, які є сімейною парою з дитиною. Вони стали розпитувати учасницю про її плани на майбутнє, і Аня розповіла, що хоче багато подорожувати та навіть підкорити Еверест. І Мішу, і його друзів насторожило те, що в цих планах сім'я стояла на останньому місці. Також їм не сподобалося те, що Аня хоче піти в декретну відпустку лише на рік, а після взяти няню для дитини. Невже Аня і Міша так по-різному дивляться на спільне майбутнє? І які висновки про учасницю зробили друзі головного героя? Побачення з Дашею стало провалом, а з Розалі – новим витком у стосунках Не зовсім вдало пройшло і знайомство Даші з мамою Михайла. Дівчина настільки перенервувала, що абсолютно закрилася під час спільної вечері та не змогла відповісти мамі холостяка на найголовніше запитання, – чи є у Даші почуття до її сина. Єдина учасниця в проєкті, чиє побачення від початку і до кінця пройшло весело і невимушено, стала Розалі. Разом з Мішею вони займалися анімацією мультика про життя учасниці, а після вирушили на зустріч з мамою Михайла і їхнім спільним другом Русланом. Але справжній сюрприз чекав на Михайла перед церемонією троянд. Григорій Решетнік приніс Міші лист від Юлі "Зайки", яка благала чоловіка ще раз зустрітися з нею. Чим закінчилося це раптове побачення? І хто з дівчат тепер дві фіналістки реаліті? В 11 випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті та стає фіналістками: ...

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