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Pепер YARMAK отримав бойову відзнаку від головнокомандувача ЗСУ

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YARMAK / instagram

Український репер YARMAK на початку вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. За службу в армії артист отримав нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

Про це військовий розповів виконавець у соцмережі Instagram. До того ж він зазначив, кого саме нагороджують такою відзнакою.

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Репер опублікував фото грамоти, підписаної Олександром Сирським – Головнокомандувачем ЗСУ. На кадрі також можна побачити й знак у формі золотого хреста зі стрічкою кольору прапору УПА.

Таку відзнаку можуть здобути особи рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри й не бігав за званнями чи посадами. Навпаки, х**ачив разом зі всіма від солдата і дослужився за два з половиною роки аж до сержанта. І тому мені бойова нагорода цінніша, ніж будь-яка державна, – написав захисник.

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YARMAK отримав бойову відзнаку / Instagram

Нагадаємо, у лютому 2022 року YARMAK почав служити у ЗСУ. Згодом репер об'єднався з Колею Сергою, Олександром Чемеровим та Євгеном Галичем в "Культурний десант". У вересні 2023 року артист повідомив, що його перевели до іншого полку, де став командиром, очоливши підрозділ управління безпілотниками.

YARMAK отримав бойову відзнаку - фото 544609
YARMAK отримав бойову відзнаку

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Джерело: YARMAK
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