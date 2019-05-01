В Україні стартувала послуга перенесення номера: все, що треба знати

Що таке MNP і як це працює

З 1 травня в Україні починає працювати MNP – послуга перенесення номеру телефону під час зміни оператора. Детальніше про цю опцію і як нею користуватись – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Вже з 1 травня українці зможуть скористатись MNP, тобто можливість змінити оператора мобільного зв'язку, не змінюючи власний номер телефону.

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Що таке MNP? Це – послуга перенесення номера телефону (усіх цифр, разом з кодом оператора) під час зміни оператора мобільного зв'язку.

Як скористатись MNP?

Зареєструвати номер та власне ім'я в оператора, з яким ви зараз співпрацюєте. Це можна зробити як онлайн на офіційному сайті, так і в магазинах мережі.

Як онлайн перенести номер телефону?

Зайдіть в особистий кабінет на сайті оператора, заповніть зайву та підтвердіть своїм електронно-цифровим підписом (ЕПЧ), який можна отримати через ПриватБанк або інших центр сертифікації ключів.

Після реєстрації потрібно подати заявку на портацію на сайті чи в магазині нового оператора та чекати на узгодження між операторами.

Після цього у магазині нового оператора вам дають нову SIM-карту зі старим номером телефону.

Які документи потрібно мати для перенесення номера телефону у магазинах?

Достатньо мати один будь-який документ з переліку:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Скільки часу займає перенесення і його вартість?

Весь процес триває 3 роботі дні, за які можна спокійно користуватись своїм номером. Сама послуга MNP, а також нова SIM-карта є абсолютно безкоштовними. Що ж до тарифного плану, то його абонент обирає сам.

Що буде з грошима на старому рахунку?

Кошти зі старого рахунку неможливо перенести на новий автоматично, тому потрібно подати заявку у старого оператора з даними свого банківського рахунку.

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