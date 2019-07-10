Пентагон назвав вартість військового параду до Дня Незалежності США

Святкування Дня незалежності США обійшлося Пентагону у 1,2 мільйона доларів. Про це повідомили в американському оборонному відомстві.

Також повідомили, що сума включає в себе витрати на транспортування танків і військових машин, а також на демонстраційні польоти винищувачів. Кошти були виділені з бюджету військових служб на льотні години, додаткові кошти використовувалися на транспортування обладнання.

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У Пентагоні підкреслили, що бюджет військового параду був порівняний з іншими заходами. Так, тиждень флоту в Сан-Франциско у 2017 році обійшовся у 1,8 мільйона доларів, а на аналогічний захід в Лос-Анджелесі витратили 1,6 мільйона доларів.

4 липня у Вашингтоні вперше за 27 років пройшов військовий парад до Дня незалежності США.

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