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Пенсіонерка, яка додзвонилася у студію 112 телеканалу, показала свого "елітного" собаку

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Пенсіонерка, яка додзвонилася у студію 112 телеканалу, показала свого "елітного" собаку - фото 1

Пенсіонерка Любов Колюча, якій нардеп Євген Брагар запропонував продати собаку для оплати комуналки, показала свого улюбленця і відповіла на таку "пропозицію". Продавати вихованця пенсіонерка також не планує.

Жінка розповіла, що не почула відповідь депутата в прямому ефірі, оскільки була зайнята приготуванням. Коли їй почали дзвонити односельці і журналісти, вона не повірила, "що таке можна було сказати на всю країну".

До теми: "Продати елітного собаку і оплатити комуналку": реакція мережі у кумедних мемах

"Сказала б йому мозок продати! І нехай думає, кому, що і де говорити. Він просто себе зганьбив. Показав свою гуманність, свій розум і показав, хто є у Слузі народу", – заявила вона. На її думку, нардеп міг просто сказати, "що у нас важке становище, що якось воно так і буде, що будемо допомогу виділяти".

Її собаці по кличці Шарик 14 років, він безпородний і сліпий, а продавати вихованця пенсіонерка не планує.

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Джерело: bbc
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