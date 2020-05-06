Бабуся з Закарпаття проїхалась полем на кабріолеті: відео

90-річна бабуся на білому кабріолеті влаштувала поїздку полем і стала зіркою мережі. Це точно варто побачити!

Поки популярні блогери розігрують машини, то 90-річна бабуся Ріна з Закарпаття влаштувала поїздку полем на білому Ford Mustang. Звісно ж, уміння дрифтувати підтримував онук пенсіонерки, який чуйно пояснював, як завести авто та перемикати швидкість. За короткий час відео з українською гонщицею зібрало понад 45 тисяч переглядів.

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До слова, сама Баба Ріна веде профіль в соцмережі Instagram, де і ділиться кадрами своїх буднів. Зараз у харизматичної українки всього 10 дописів і більше як 8 тисяч підписників, але ми впевнені, що незабаром у цієї молодої духом жінки точно побільшає шанувальників.

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