Баба Доцька – Та ну: вийшла кумедна пародія на пісню Без обмежень

Гумористка Баба Доцька, яка прославилася у мережі кумедними пародіями на популярні хіти, випустила нову пісню "Та ну". Весела композиція присвячена темі, яка добре знайома власникам городів. Зацініть!

Артистка Баба Доцька з Коломиї, що на Івано-Франківщині, презентувала кліп "Та ну", переспівавши хіт гурту "Без обмежень" – "Тону". Зірка мережі пояснила, що не може співати про моду чи світову політику, бо ці теми їй чужі. Однак є те, що їй справді близьке

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"Я співаю про то, що виджу, про то шо болит. Як люди божєтсі, шо більше ніяких городів, але навесні дістают сапи і йдут садити бульбу, як вони то всьо бавлє, як чекают урожаю і воюют з жуками. Як їм болит їхня природа, коли вогонь нищит всьо живе", – пояснила Баба Доцька, закликавши людей припинити палити траву.

У головній ролі: город, коти, кури, артистична коза, моя гола п'єта і талановита бабця Марія. Ми співали, бринькали на гітарі, копали-садили-загрібали, реготали... І я вам скажу, що за ті місяці карантину це був найкращий день в мому життю. Всьо сі забуло! – поділилась гумористка.

Дивіться веселий кліп, щоб отримати заряд позитиву:

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