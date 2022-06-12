Пенсіонер з Канади виграв у лотерею $70 мільйонів, з яких частину передасть Україні

Літній канадець виявився ще тим щасливчиком, адже виграв 70 мільйонів доларів у лотерею. І частина з цих грошей піде не лише на його відпочинок з коханою, а й на відбудову України та на допомогу людям з аутизмом.

Канадський інженер на пенсії Марсель Люсьє зірвав джекпот у лотереї Lotto Max, вигравши 70 мільйонів доларів. Чоловік, який мешкає у Брассорі на південному березі Монреаля, на ранок після оголошення результатів пішов перевірити цифри, оскільки сайт з лото не відкрився. Але він точно не очікував, що стане переможцем та зіркою місцевих ЗМІ, пише ctvnews.

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Та зараз Марсель має всі шанси нарешті відпочити зі своєю дружиною у круїзні, який йому довелось кілька разів скасовувати через пандемію у світі. Але це не єдине, на що він витратить кругленьку суму, адже канадець планує віддати частину виграшу на допомогу людям з аутизмом, а також на відбудову України, яка страждає від нападу російських окупантів.

Я завжди уявляв, як тримаю великий лотерейний чек із моїм ім'ям на стільки тисяч доларів! Що ж, я такий щасливий поділитися зі світом своїм щастям, – відзначив сам пенсіонер у соцмережах.

Канадець виграв мільйони доларів і готовий віддати частину на відбудову України / montreal.ctvnews.ca

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