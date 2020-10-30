DIRT 5: розробники випустили релізний трейлер популярної гри

Дізнатися, що осінь наближається до кінця, можна не тільки по першому снігу, але і завдяки великій кількості трейлерів прийдешніх хітів. Нещодавно в мережі показали ролик про Call of Duty: Black Ops Cold War, а тепер настала черга DiRT 5.

У ролику творці DIRT 5 нагадали про різні мультиплеєрні режими, можливості створювати власні траси та, звичайно, безкоштовний перехід на нові консолі.

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Повноцінний реліз DiRT 5 на Xbox One, PlayStation 4 і PC запланований на 6 листопада, але власники Amplified Edition зможуть оцінити гру на три дні раніше. На консолях наступного покоління гонка буде доступна в дні їх релізу – 10 листопада на Xbox Series X / S і 12 листопада на PlayStation 5.

Власникам симулятора на Xbox One і PS4 не доведеться купувати нові копії при переході на некстген-пристрої. Патч з підтримкою 4K, 120 fps і швидких завантажень також випустять безкоштовно.

Раніше DiRT 5 оцінили головні технічні експерти індустрії з Digital Foundry. За їх словами, розробники дійсно попрацювали над системою динамічного оточення, а також непогано реалізували можливість грати при 120 fps.

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