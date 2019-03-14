Пенелопа Крус показала стрункі ніжки у спокусливому міні

Іспанська актриса Пенелопа Крус постала у пікантній сукні на прем'єрі фільму Біль і слава, де виконала головну роль разом з Антоніо Бандересом.

У Мадриді відбулася прем'єра фільму Біль і слава режисера Педро Альмодовара. Головні ролі в картині іспанського маестро виконали 44-річна Пенелопа Крус і 58-річний Антоніо Бандерас.

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Для вечірнього виходу найсексуальніша актриса Іспанії обрала міні-плаття Chanel, виконане за фасоном піджака. Ідеальний образ завершили сині оксамитові човники і шкіряна сумка Chanel. Б'юті-образ завершив макіяж з акцентом на губах за допомогою коралової помади із шиммером і розтушовані стрілки уздовж верхніх повік.

Відзначимо, що офіційна прем'єра фільму в світі призначена на 22 березня. Сюжет картини розповідає про кінематографіста, який переживає зустрічі із важливими для нього людьми в реальності і у своїй пам'яті, в спробах осмислити майбутнє.

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