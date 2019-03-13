Ангел Victoria's Secret вразила зйомкою без одягу (18+)

Відома модель Ельза Хоск здивувала прихильників абсолютно голою фотосесією. Ця дівчина завжди готова до літа та відвертих кадрів!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зачаровує не лише з модних подіумів та реклам відомих брендів, а й на своєму акаунті в соцмереж Instagram. Там за ефектною білявкою стежать понад 5 мільйонів підписників, адже вона майже щодня ділиться кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Ельза показала світлини з ніжної та відвертої фотосесії, у якій позувала топлес у нюдовій білизні. Варто відзначити, що дописи все ж вписались у рамки дозволеного в Instagram, адже він часто блокує надто еротичний контент.

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