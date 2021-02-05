Пеле: дивіться трейлер документалки про легенду футболу від Netflix

Netflix показав трейлер нового документального фільму Pelé про життя бразильського футболіста Едсона Арантеса ду Насименту, більш відомого як Пеле.

Картина розповість про період, коли Пеле, єдиний футболіст, який виграв три чемпіонати світу, в 1958 році перетворився з молодої суперзірки на національного героя в радикальний і бурхливий час в історії Бразилії.

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У фільмі показано, як Пеле став королем футболу і привів збірну Бразилії до історичної перемоги на чемпіонаті світу 1970 року.

Завдяки рідкісному доступу до відео самого Пеле, фільм емоційно демонструє, як зірка розмірковує про свою вражаючу кар'єрі. Документальний фільм також включає рідкісні архіви і інтерв'ю з колишніми легендарними товаришами по команді Santos Futebol Clube і збірній Бразилії, включаючи Маріо Загалло, Амарілдо і Жаірзіньо, а також інтерв'ю з членами сім'ї, журналістами, художниками та іншими особистостями, що стали свідками золотого віку бразильського футболу.

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