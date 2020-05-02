Пекар від Бога: Джейк Джилленгол захопився під час карантину випічкою

Джейк Джилленгол не на жарт захопився випіканням хліба на карантині. На шоу зі Стівеном Колбертом голлівудський актор розповів, як зробити закваску для домашнього хліба.

Чого тільки не зробиш під час карантину: одні проходять десятки марафонів, інші беруться за літературу, на яку завжди не вистачало часу, не став винятком і актор Джейк Джилленгол, котрий зайнявся випічкою хліба. Процес настільки сподобався йому, що він з непідробним захватом розповідає про це іншим. Зокрема, на шоу зі Стівеном Колбертом зірка фільму "Кохання та інші ліки" тішився своїми пекарськими досягненнями.

Візьміть на озброєння: Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото

"Цить, моя закваска підходить, – каже автор Стіву. – Їй потрібно відпочити".

Ведучий припустив, що Джейк приєднався до "культу закваски": в Америці під час карантину випікання домашнього хліба стало особливо популярним. Пекарські дріжджі замінюють значно кориснішою закваскою.

Річ у тім, у міру того як моє волосся відростає, я поступово входжу у світ хіпстерів. І раптово виявляю, що люблю закваску, – жартує актор.

Випікати хліб його навчив чолов'яга з Сан-Франциско, який володіє пекарнею. Він вислав йому першу закваску поштою, і після цього Джейк захопився домашнім хлібом.

Про хліб він розповідає з таким натхненням, як власники собак про своїх вихованців. Якщо ви шукали знак згори, щоб почати випікати хліб, вважайте, що це він:

Дивіться також: Нові фото зірки Друзів налякали шанувальників