Нові фото зірки Друзів налякали шанувальників

Метью Пері з Друзів став невпізнанним за час карантину. Шанувальники шоковані виглядом актора.

Фанати популярного американського серіалу "Друзі" не впізнали на нових фото Метью Пері, який зіграв у стрічці одну з головних ролей.

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Зірку Голлівуду папараці зловили на вулицях Лос-Анджелеса. На фотографіях 50-річний посивілий Метью, який до того дуже погладшав, виглядає втомленим. Одягнений він недбало: темна футболка, чорні спортивні штани і картата сорочка. На ногах у Метью кеди.

Цілу бурю емоцій викликав у шанувальників актор, який раніше довго боровся з наркотичною та алкогольною залежністю, а два роки тому переніс складну операцію на шлунково-кишковому тракті, яка прикувала його до лікарняного ліжка на три місяці. Фанати переживають за свого улюбленого артиста та діляться переживаннями в соцмережах.

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