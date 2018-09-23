Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Пейзажі в об'єктиві Джеймса Бейкені: вражаючі фото

  • 11
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 1
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф робить неймовірні світлини всього, що бачить. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Бейкені (James Blakeney) талановитий фотограф-самоучка, який виріс у прекрасному приморському містечку Моруйа в Австралії. Хлопець обожнює не лише фото, а й подорожі та серфінг, тому періодично об'єднує всі свої інтереси в один. Він зізнається, що бував у багатьох країнах, красивих місцях, але все одно повертається до Південного узбережжя з морськими пейзажами та простими ландшафтами.

І ще: З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу

Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277803
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277802
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277801
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277800
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277799
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277798
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277797
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277796
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277795
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277794
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277793
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277792
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277791
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277790
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277789
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277788
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277787
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney
Талановитий фотограф показує красу природи - фото 277786
Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Читайте також: Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 2967
Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
  • 12:00, 20 вересня
  • 731
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 543910
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі