Пейзажі в об'єктиві Джеймса Бейкені: вражаючі фото

Талановитий фотограф робить неймовірні світлини всього, що бачить. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Бейкені (James Blakeney) – талановитий фотограф-самоучка, який виріс у прекрасному приморському містечку Моруйа в Австралії. Хлопець обожнює не лише фото, а й подорожі та серфінг, тому періодично об'єднує всі свої інтереси в один. Він зізнається, що бував у багатьох країнах, красивих місцях, але все одно повертається до Південного узбережжя з морськими пейзажами та простими ландшафтами.

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Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

Талановитий фотограф показує красу природи / James Blakeney

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