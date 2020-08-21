Пейзажі Марса показали у новому 4K-відео

У мережі з'явився новий ролик з видами Червоної планети у роздільній здатності 4K, який створений з безлічі фотографій. Кадри попередньо зроблені марсоходами.

Оприлюднено нове відео з поверхні Марса у роздільній здатності 4К. Ролик був створений компанією ElderFox Documentaries і опублікували у YouTube.

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"Іноді несприятлива місцевість на Марсі становить реальну небезпеку для марсоходів. Глибокий пісок, круті підйоми і кам'яниста місцевість створюють проблеми", – йдеться у підписі до відео.

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