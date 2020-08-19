У NASA зафіксували два одночасних світлових явища над Аляскою: вражаюче фото

Незадовго до світанку 16 березня у небі над Землею одночасно відбулося два феномени – північне сяйво і світіння неба. Незвичайне явище астронавти сфотографували під час прольоту МКС над південною Аляскою.

На знімку видно, як зелені з червоним відливом вгорі пучки північного сяйва перетинають бліду червоно-жовту стрічку світіння неба. Сонце, що сходить при цьому додає темно-синє забарвлення лінії горизонту. Крім того, у нижній частині зображення помітні вогні міст канадських провінцій Британської Колумбії та Альберти.

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"Полярне сяйво і світіння повітря викликаються різними фізичними процесами. Світіння атмосфери – це випромінювання світла в результаті хімічної взаємодії кисню, азоту та інших молекул у верхніх шарах атмосфери. З іншого боку, полярні сяйва виникають в результаті взаємодії сонячної енергії і магнітного поля Землі", – пояснили в NASA.

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