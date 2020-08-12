NASA опублікувало фото гігантської планети незвичайного кольору

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оприлюднило фотографію гігантської планети незвичайного кольору.

"NASA опублікувало зображення величезної планети, показуючи, наскільки дивним і красивим є наш Всесвіт", – йдеться в повідомленні.

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Так, на знімках видно, що планета має яскравий незвичайний колір. За словами астронавтів, це пов'язано з тим, що температура там не опускається нижче 237 градусів Цельсія. Тому гази на планеті не встигають охолонути. Крім цього, в NASA наголосили, що розмір планети GJ 504b в чотири рази більше Юпітера. Тоді як останній в 11 разів більший за розмір Землі.

До слова, планета GJ 504b є в зоряній системі GJ 504, якій понад 160 мільйонів років, а це означає, що планета має бути молодшою. Відзначимо, нашій Сонячній системі приблизно 4,6 мільярда років.

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