Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

NASA опублікувало фото гігантської планети незвичайного кольору

  • 31
NASA - фото 1
NASA / express

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оприлюднило фотографію гігантської планети незвичайного кольору.

"NASA опублікувало зображення величезної планети, показуючи, наскільки дивним і красивим є наш Всесвіт", – йдеться в повідомленні.

І ще: Зонд NASA вперше показав будову Марса

Так, на знімках видно, що планета має яскравий незвичайний колір. За словами астронавтів, це пов'язано з тим, що температура там не опускається нижче 237 градусів Цельсія. Тому гази на планеті не встигають охолонути. Крім цього, в NASA наголосили, що розмір планети GJ 504b в чотири рази більше Юпітера. Тоді як останній в 11 разів більший за розмір Землі.

До слова, планета GJ 504b є в зоряній системі GJ 504, якій понад 160 мільйонів років, а це означає, що планета має бути молодшою. Відзначимо, нашій Сонячній системі приблизно 4,6 мільярда років.

NASA опублікувало фото гігантської планети незвичайного кольору - фото 420208

Це цікаво: NASA опублікувало вражаючі супутникові знімки канадських льодовиків

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 469
Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
  • 08 серпня, 16:51
  • 115
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2471139
Загрузка...
Новини