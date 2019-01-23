Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото

Фотограф-самоучка показує красу природи Індонезії, яка вражає туристів.

Знайомтесь, Бойке Сіахаан (Boyke Siahaan) – фотограф самоучка, який живе та працює в місті Купанг в Індонезії. Неподалік від його домівки є заповідник Таман Вісата Камплонг з ефектними озерами та печерами, які можуть потрапляти в об'єктив фотографа. Бойке обожнює досліджувати пейзажі та знаходити найкрасивіші місця, які зачаровують своїм виглядом та атмосферою. Мінімалізм та довга витримка – ось особливості робіт Сіахаана.

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Джерело всіх фото: instagram.com/orangkampoeng

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