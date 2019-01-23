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Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото

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Пейзажі Індонезії - фото 1
Пейзажі Індонезії / instagram.com/orangkampoeng

Фотограф-самоучка показує красу природи Індонезії, яка вражає туристів.

Знайомтесь, Бойке Сіахаан (Boyke Siahaan) – фотограф самоучка, який живе та працює в місті Купанг в Індонезії. Неподалік від його домівки є заповідник Таман Вісата Камплонг з ефектними озерами та печерами, які можуть потрапляти в об'єктив фотографа. Бойке обожнює досліджувати пейзажі та знаходити найкрасивіші місця, які зачаровують своїм виглядом та атмосферою. Мінімалізм та довга витримка – ось особливості робіт Сіахаана.

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Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302990

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302991

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302992

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302993

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302994

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302995

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302996

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302997

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302998

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 302999

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303000

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303001

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303002

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303003

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303004

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303005

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303006

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303007

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303008

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303009

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303010

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303011

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303012

Пейзажі Індонезії, від яких перехоплює дух: фото - фото 303013

Джерело всіх фото: instagram.com/orangkampoeng

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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