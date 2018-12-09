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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Педраса прокоментував свою поразку у бою з Ломаченком

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Педраса прокоментував поразку від Ломаченка - фото 1
Педраса прокоментував поразку від Ломаченка / instagram.com/sniper.pedraza

Опубліковано таблицю зі статистикою ударів зустрічі Ломаченко – Педраса, у якій переміг український боксер.

Пуерто-риканський боксер Хосе Педраса зізнався, що радий, що бій закінчився саме так. Перший коментар боєць дав одразу ж після поразки.

І ще: Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса

"Я задоволений своїй виступом. Мені вдалось пройти всі 12 раундів з найкращим бійцем у світі. Я знав, чого мені потрібно від нього очікувати і на що підписуюся, виходячи на ринг. Я був добре підготовлений, але Ломаченко неймовірний. До нокдаунів в 11 раунді, я вважаю, це був дуже близький поєдинок. Врешті, я пишаюсь тим, що мені вдалось зробити цієї ночі в Нью-Йорку", – відзначив Хосе.

А от Василь Ломаченко вже поставив нову ціль – зібрати ще більше поясів для абсолютного чемпіонства та кинув виклик британцю Майкі Гарсія.

Як це було: Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав пояси

Джерело: xsport
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