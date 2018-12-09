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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси

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Василь Ломаченко переміг Педрасу - фото 1
Василь Ломаченко переміг Педрасу / gettyimages.

Український боксер Василь Ломаченко в напруженому поєдинку переміг пуерториканця Хоче Педрасу та об'єднав два престижні чемпіонські пояси. Розповідаємо, як це було!

Бій Ломаченко – Педраса тривав усі 12 раундів, тож переможця обирали судді. Усі вони одноголосно віддали перевагу Василю. У підсумку наш боксер об'єднав два чемпіонські пояси WBA і WBO у легкій вазі до 61,2 кг!

Відзначимо, що цей бій став для українця поверненням на ринг після травми, однак 7 місяців вимушеної перерви не завадили Хай-Теку продемонструвати свої найкращі якості. Перші раунди і Ломаченко, і Педраса провели доволі обережно і навіть нудно. А от друга половина поєдинку просто підірвала Madison Square Garden Theater!

Спортсмени обмінювалися потужними ударами, при цьому Василь Ломаченко відвоював остаточну перевагу тільки у 8 раунді: Педраса вперше впав на настил. І хоча рефері й не визнав це нокдауном, далі українець почав домінувати в рингу. Уже в 11 раунді Лома двічі відправив суперника у нокдаун.

Педраса встояв, проте й сам розумів, що в нього немає шансів перемогти за очками. З великим відривом рефері віддали перемогу українцю (119-107, 117-109, 117-109). Тепер в активі Ломаченка 12 перемог (9 нокаутів) та одна поразка. Так тримати!

Тут більше: Онлайн трансляція бою Ломаченко – Педраса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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