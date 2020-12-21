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Печінка тріски: вчені розповіли про корисні властивості продукту
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Печінка тріски – не тільки смачний, але ще і дуже корисний продукт. Гастроентеролог Микита Харлов розповів, що ж у ньому особливого.
Фахівець підкреслив, що печінка тріски містить багато вітамінів, омега-3 ненасичених жирних кислот, а також заліза, кальцій, йоду та інших цінних для організму елементів. Разом вони зміцнюють захисні сили імунітету, підтримують роботу серця і судин, а також сприятливо впливають на нервову систему.
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Гастроентеролог Микита Харлов розповів, що в складі цього морського делікатесу практично немає цукру, тому його вживання не викликає різких стрибків глюкози, а значить його можна діабетикам. Але захоплюватися продуктом не варто, тому що калорійність печінки тріски складає 613 ккал на 100 грамів продукту.
Цей продукт легко засвоюється організмом, швидко насичує, дарує заряд енергії і сил, а також сприятливо позначається на стані шкіри, нігтів і волосся. Експерт також зазначив, що з печінки тріски отримують рибний жир, який містить корисні речовини, що допомагають при остеопорозі. А ще з цього продукту виходять дуже смачні страви, а особливо салати.
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