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Пазли і бікіні: міс Всесвіт 2012 показала сонячні фото

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Олівія Калпо у бікіні - фото 1
Олівія Калпо у бікіні

Розкішна модель Олівія Калпо не дарма стала найкрасивішою дівчиною світу в 2012 році. І досі вона підкорює серця шанувальників завдяки своїй усмішці та вроді! А гарячі фото у бікіні – це приємний бонус.

27-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже вона майже всім ділиться зі своїми фанатами. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру у мінімальній кількості одягу. Зараз в Олівії відпустка, тому вона вирішила все ж виставити кілька сонячних фото у бікіні.

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"Я нічого не опублікувала з цієї відпустки, але поки що я закінчила пазли та отримала підводну камеру", відзначила дівчина під світлинами, на яких справді весело позує біля головоломки у яскравому червоному купальнику.

Пазли і бікіні: міс Всесвіт 2012 показала сонячні фото - фото 379071

Пазли і бікіні: міс Всесвіт 2012 показала сонячні фото - фото 379072

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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