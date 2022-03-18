PayPal повноцінно запрацював Україні: чому це чудові новини

Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні, а картки українських банків вже можна без зайвих прив’язати до гаманця. В чому важливість такого рішення – читайте далі.

Чимало українців вже давно знали та користувались PayPal, але тільки "в один бік". Раніше можна було тільки скерувати свої гроші через неї за рахунки закордоном, здійснюючи покупки в мережі і тому подібне. А от прийом коштів у PayPal та переведення їх на власні українські рахунки були неможливими аж до 17 березня. Про що радісно повідомив міністрі цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він розповів, що PayPal офіційно починає роботу в Україні, а також показав лист від компанії.

Ми раді заявити про запуск послуг особистих переказів, а також дозволяємо перераховувати кошти зі свого гаманця PayPal на кредитні чи дебетові картки. Ми віримо, що це допоможе людям в Україні отримувати кошти від їхніх друзів та родини по всьому світу, – йдеться у тексті

Також компанія повідомила, що тимчасово скасовує для українців комісії за операції з власними рахунками, щоб допомогти під час війни.

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