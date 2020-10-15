Павло Зібров показав, як виглядав без вусів

Жива легенда української сцени Павло Зібров опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому у нього ще немає вусів.

Для шанувальників це стало справжньою несподіванкою, адже вони звикли бачити артиста з його фірмовими вусами.

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Як бачимо, співак таким був не завжди: на фото йому 23 роки, і він приймає присягу. Таким способом Зібров вирішив привітати всіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника України. "Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Від щирого серця бажаю вам здоров'я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра, мирного неба і добробуту! Купайтеся в щастя, і нехай Пресвята Богородиця завжди оберігає ваш дім!", – написав Павло.

Попри те, що найбільша популярність Павла Зіброва припала на дев'яності роки, він все одно не здає своїх позицій. Артист є активним користувачем соціальних мереж, а також не боїться приміряти на себе нові сценічні образи.

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