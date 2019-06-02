Павло Серветник – переможець МастерШеф Професіонали: біографія і фото

На каналі СТБ завершився 1 сезон проекту МастерШеф Професіонали. У фінальному 14 випуску зійшлися Юра Негрич, Павло Серветник та Юлія Прохода, однак виграв у шоу хлопець з Херсонщини. Дізнайтеся біографію переможця!

За результатами суперфіналу, найкращим кухарем 1 сезону проекту МастерШеф: Професіонали став Павло Серветник. Талановитий українець отримав мільйон гривень, втіливши у життя одну зі своїх цілей – стати гривневим мільйонером до 25 років.

Більше: МастерШеф Професіонали: оголошений переможець кулінарного шоу 2019

Біографія Павла Серветника

Місце проживання: Комишани, Херсонська область

Вік: 24 років

Сім'я: одружений, дітей немає

Павло все життя намагався знайти себе, аж поки не почав працювати бренд-шефом в одному з херсонських ресторанів. До цього хлопець, який за освітою програміст, освоював музику, спорт і мистецтво. А у студентські часи вага Павла сягнула близько 100 кілограмів, а у родини почались проблеми. Саме цей період став дуже важливим у житті хлопця, який взявся за себе, позбувся шкідливих звичок та поставив ціль. За короткий час юний талант отримав досвід роботи у кулінарії, а зараз у вільний час вирощує мікрозелень разом з батьками, яку продає ресторанам.

"Зараз моя мета – стати найкращим кухарем у світі, але вона ще далека від мене. Поки я поставив 5 маленьких цілей. Дві з них, а саме стажування у найкращих професіоналів, я вже досяг. Третя мета – я хочу працювати в Америці. Для цього я посилено займаюсь англійською та маю вже хороші результати", – ділиться Павло.

"Так, я переміг" тепер можу відповісти кожному! Це були незабутні 4 місяці у моєму житті, коли за день переживав такі емоції, яких не відчував ніколи! Дякую за працю всієї знімальної групи, адміністраторів, режисерів, продюсерів, яка супроводжувала нас весь цей нелегкий шлях! Окреме дякую хочу виразити нашому психологу Тетяні, вона врятувала мене у дуже важливий момент, коли я був не в стані вийти на зйомку через дикий стрес. Дякую всім тим, хто не давав розслабитись та створював атмосферу жорстокої конкуренції...Спасибі суддям, що достойно оцінили мої старання! Дякую тим, хто вболівав за мене та вірив у мою перемогу, я вас не підвів. Люди, вірте у себе, розвивайтесь, оцінюйте адекватно свої сили, можливості та йдіть до найкращого. Я на своєму маленькому прикладі показав, що звичайний хлопець з Камишан може змінити свою долю. Але знайте, що я трудився, не покладаючи рук. І щиро любив те, що роблю", – написав Павло на своєму профілі в соцмережах, додавши, що дякує своїй коханій дівчині та іншим учасникам шоу.

Джерело всіх фото: instagram.com/pashaservetnyk

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