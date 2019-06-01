МастерШеф Професіонали: оголошений переможець кулінарного шоу 2019

1 червня на телеканалі СТБ відбувся грандіозний фінал першого сезону проекту "МастерШеф. Професіонали". Дізнайтеся, хто переміг і став найкращим кулінаром країни 2019.

У фінал шоу "МастерШеф. Професіонали" потрапили 6 найкращих кулінарів: Катерина Пєскова, Олександр Абрамов, Юлія Прохода, Алік Мкртчян, Павло Серветник та Юрій Негріч. Але під час сьогоднішніх випробувань список фіналістів стрімко скорочувався і залишився найсильніший учасник.

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Так, у першому конкурсі фіналістам потрібно було приготувати якомога більше класичних страв, щоб продати їх Ектору і заробити якомога більше грошей. Учасники Алік і Павло отримали найбільші суми та стали капітанами команд. Важливо було набрати собі команду з хорошим капіталом, тому що саме на ці гроші учасники купували продукти для наступного випробування – вирішального і останнього перед суперфіналом.

У другому конкурсі кожній з команд дісталися по 3 материки, і учасникам потрібно було подати суддям "весь світ на тарілці": приготувати 9 страв різних кухонь світу, по три на кожен континент. У цьому змаганні команда "червоних" під керівництвом Аліка програла і повним складом відправилася додому.

А решта троє учасників Юлія Прохода, Павло Серветник та Юрій Негріч пройшли у суперфінал, де кожен з конкурсантів приготував 3 найкращих страви у своєму житті. Найбільше вразити суддів вдалося Паші: простий хлопець із села Комишани несподівано для всіх переміг у шоу МастерШеф Професіонали!

Нагадаємо, найкращий кулінар-професіонал отримав 1 мільйон гривень за перемогу у запеклому суперфіналі.

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